"James Rodríguez tiene más vida que un gato en Brasil": periodista Víctor Pozzella

Todo parece indicar que James Rodríguez no sumará minutos pronto con el Sao Paulo bajo la dirección del técnico argentino Luis Zubeldía. De acuerdo con el periodista Víctor Pozzella, el colombiano deberá esforzarse en los entrenamientos para ser tenido en cuenta por en entrenador para los próximos partidos.

Recordó que el volante creativo no tuvo su mejor desempeño con el conjunto paulista ante el modesto Águia de Marabá en la Copa de Brasil, por la tercera ronda, y al argentino no le gustó lo que vio del colombiano en la cancha.

De hecho, en la más reciente rueda de prensa, Zubeldía manifestó que "no está feliz con la entrega", por lo que "debe tomar decisiones" para que el equipo pueda tener un mejor nivel en la cancha, tanto en la liga como en la copa brasileña.

"Dejó entre líneas que James no está entregando como otros que son mayores o que no tienen el nombre de James, pero que están entregando más. Una escena que se repite no solo en el Sao Paulo, sino en el histórico reciente de James en otros clubes", comentó Pozzella.

Sin embargo, como ha sucedido en su paso por el fútbol brasileño, James Rodríguez podría volver a mostrar los destellos de su talento y probar que tiene cómo apoyar a su equipo, cuando el técnico vuelva a darle la oportunidad o cuando, por situaciones ajenas -como lesiones os suspensiones de compañeros- pueda volver a sumar minutos y ser determinante, ya sea con una asistencia o un gol.

"James tiene más vida que un gato en Brasil, es increíble. Pasa alguna cosa y regresa con una vida más", dijo Pozzella.

¿Hasta cuándo tiene contrato?

James Rodríguez tiene una vinculación contractual con el Sao Paulo hasta diciembre de 2024, pero, en caso de que la situación deportiva no mejore para sus intereses, podría buscar nuevos rumbos, pues necesita estar con ritmo para poder estar con la Selección Colombia en la Copa América.