Los niños no van a la guerra porque quieren: mujer que fue reclutada por las Farc

En medio de la tensa situación que ha vivido el país luego de conocerse la denuncia del senador Roy Barreras sobre la muerte de ocho menores de edad durante un bombardeo de las Fuerzas Armadas en San Vicente del Caguán, Caquetá , en Sala de Prensa BLU estuvo Lorena Murcia, una mujer que fue reclutada por las Farc cuando era niña.

"Son los años más fuertes que tuve que vivir en mi vida. Tuve la buena suerte de lograr salir con vida de allí. Lo más difícil es ver morir los compañeros de uno", contó Lorena, quien pasó alrededor de siete años recluida en la extinta guerrilla.

Según Murcia, el reclutamiento no da opción de no estar dentro de la guerrilla, pues, si no son parte de ese grupo, las amenazas de muerte se convierten en asesinatos.

"Lo peor que le puede pasar a uno es que lo manden a matar, porque para eso es que lo entrenan", confesó.

Además, resaltó que ningún niño va a la guerra porque quiere, por el contrario, es una sitación que la mayoría quisiera evitar, pero que desafortunadamente no tiene esa opción.

"Me escapé, me entregué al Ejército y ahí empecé mi proceso. Lo mejor que uno puede hacer es recibir ayuda profesional", contó.

Escuche aquí la entrevista completa de Lorena Murcia en Sala de Prensa BLU:

