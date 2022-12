Los policías no tienen cuota diaria de comparendos: general Rodríguez

El general Jorge Rodríguez aseguró en entrevista con Mañanas BLU que la entrada en vigencia de las multas económicas en el nuevo Código de Policía no se convertirán en un mecanismo de corrupción de los uniformados.

Según el general, en ningún momento se ha hablado de cuota diaria de comparendos.

“Dios nos libre de eso, eso no puede ser así. Es un código netamente preventivo. El comparendo es lo último y precisamente este tiene que ser el último recurso del uniformado”, enfatizó el general.

Incluso, dijo que la corrupción dentro de la entidad por dichos comparendos es una de las principales preocupaciones: “desde la parte interna estamos haciendo el control de tipo electrónico y de seguimiento permanente para evitar casos de corrupción en la Policía”.

Explicó que 50 mil policías tendrán los talonarios con los comparendos, es decir, los uniformados que trabajan en los modelos de cuadrantes.

Finalmente, explicó qué sucede si un ciudadano no paga el comparendo que se le impuso.

“Si no se paga, un mes después se empiezan a cobrar intereses y comienza el cobro persuasivo, si no paga, será registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría. A los 6 meses, si no ha pagado, vienen las sanciones que prevé la ley que es no poder obtener o renovar permisos de tenencia al porte de armas, ser nombrado o ascendido en un cargo público, ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública, tener o renovar un registro mercantil”, finalizó.

-Multa Tipo 1: $98.362. (No recoger los excrementos de la mascota, obstruir por cualquier medio la cicloruta y ocupar el espacio público con violación de las normas).

-Multa Tipo 2: $196.724. (Agredir, irrespetar o desafiar a la autoridad policiva, iniciar una riña que pueda derivar en agresión física; portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público; trasladar caninos de raza peligrosa sin bozal, correas y demás elementos establecidos, entre otros).

-Multa Tipo 3: $393.499. (Consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas en establecimientos educativos o realizar actos sexuales en espacio público, entre otros).

-Multa Tipo 4: $786.898. (Realizar necesidades fisiológicas en espacio público, arrojar basuras en espacio público o hacer mal uso de las líneas de emergencia, entre otros).

Hasta este lunes 31 de julio la mayoría de comparendos pedagógicos fueron por consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en sitios públicos, colarse en Transmilenio y portar armas cortopunzantes, además de riñas y ocupación del espacio público.

