”Los que no están quieren minimizar lo que se está haciendo”: Camilo González sobre disidencias

El Gobierno nacional y las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central que decidieron seguir en el proceso de paz han adelantado diálogos regionales en diferentes zonas del país con las comunidades, con el fin de implementar transformaciones territoriales.

Los días 1 y 2 de junio las delegaciones estarán en el Puerto Concordia, Meta. En Blu Radio llegamos a la zona donde se realizarán estos diálogos, junto a las comunidades, las autoridades regionales y el Gobierno.

En diálogo con Blu Radio Camilo González, jefe negociador del Gobierno en las negociaciones con el EMC, se refirió al proceso de transformaciones en los territorios y a los pronunciamientos que han hecho los frentes que ya no están en la mesa de negociaciones, pues, según estas estructuras, el Gobierno estaría negociando con una minoría del grupo.

“Hemos hecho reuniones durante estos dos meses en diferentes partes con influencia del Bloque Briceño y del Bloque Magdalena Medio, nos hemos reunido con más de 3.000 representantes de las comunidades, también con el actor armado, en un diálogo para buscar transformaciones territoriales y para nosotros eso es suficientemente importante. Hay estimativos y los que están por fuera de la mesa quieren minimizar lo que se está haciendo y considerar que ellos son los únicos representantes y la verdad es que nadie les está quitando el nombre, si ellos quieren llamarse Estado Mayor Central de las Farc pues les regalamos el nombre. Acá, los que están, firman como Bloque Briceño y Bloque Magdalena Medio de lo que alguna vez se denominó como Estado Mayor Central”, aseguró González.

El jefe negociador del Gobierno también explicó que aunque el cese al fuego bilateral se suspendió solo en el Valle, en Cauca y en Nariño las autoridades deben actuar en las zonas donde los frentes que se apartaron del proceso cometan acciones que afecten a la población civil.

“Hacemos una reunión con quienes están en el proceso en cese al fuego y frente a otras estructuras que han dicho que no concurren a la mesa y que se solidarizan con el Cauca por supuesto que el Gobierno y autoridades tienen la obligación de ejercer el ejercicio de la autoridad cada vez que se atente contra la población. Allí donde exista una acción en contra de las comunidades, una actividad de confrontación o de violencia el cese al fuego se entiende suspendido, no territorialmente sino frente a estructuras concretas que no cumplen con los compromisos en una mesa de conversaciones”, señaló el jefe negociador.

Según datos del Gobierno Nacional en este momento en el proceso de negociaciones están al menos el 45% de las estructuras que pertenecían a las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. Tras estos diálogos territoriales en el Meta el Gobierno y los frentes sue siguen en el proceso irá al departamento de Antioquia para reunirse con autoridades y sociedad civil.