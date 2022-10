Los reclamos a Petro por no asistir a audiencias en la Corte

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, y el senador John Milton Rodríguez cuestionaron que Gustavo Petro, excandidato presidencial, presentara incapacidad médica para no acudir a diligencias, pero llegara a un debate en el Congreso.

El senador Petro ha recibido una serie de reclamos a raíz de su inasistencia a dos audiencias que tenía programadas este martes en la Corte Suprema de Justicia. Si bien el congresista presentó excusa médica, terminó participando de una sesión en el Congreso, tema que generó críticas.

El senador Jhon Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, quien se quedó esperando a Petro en una diligencia citada dentro de una demanda por injuria y calumnia, sugirió incluso que su colega pudo mentir en la excusa presentada ante el alto tribunal.



Senador @petrogustavo nos informaron de la @CorteSupremaJ que usted no podía atender la audiencia que tenía con nuestro partido @ColJustaLibres , por habernos injuriado y Calumniado , por qué estaba incapacitado,pero entiendo que si asistió a comisión primera del senado? Mintió? — Senador John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) February 26, 2019

Después fue la vicepresidenta Ramírez quien increpó al excandidato presidencial:

Qué casualidad!! Tampoco asistió a la audiencia @CorteSupremaJ que tenía en desarrollo de la acción penal que inicié yo contra el señor Petro por calumnia e injuria.

En mi caso presentó una excusa de un médico psiquiatra que lo incapacitó 4 días.. https://t.co/406qjdUGaV — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) February 27, 2019

Fuentes cercanas al senador señalaron que, en efecto, Petro tiene una incapacidad de cuatro días y señalan que su asistencia al debate sobre Plan Nacional de Desarrollo en la Comisión Primera del Senado se produjo por la relevancia de la discusión, pues tenía observaciones sobre varios temas.

Las mismas fuentes informaron que el congresista de oposición presentó la misma excusa médica radicada ante la Corte, en la Secretaría de la Comisión.

Al tratarse de incapacidad de médico particular y no de EPS, el alto tribunal no habría validado el documento.