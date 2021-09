Los relatos de víctimas de acoso en transporte público; cifras revelan que la mayoría no denuncian

En esta ocasión Marcela, Claudia y Heidy son las caras del acoso sexual en el transporte público, un delito que no discrimina edad, vestimenta, tiempo o lugares. Ellas continúan usando el transporte público porque es la única opción y, al igual que muchas, han sido víctimas de los acosadores.

Claudia, una mamá que por el pico y placa salía a realizar unas diligencias, durante la hora más congestionada, se hizo atrás del trasporte porque estaba congestionado al frente, esto sin saber que un hombre se estaría tocando a su lado unos minutos después que ella se sentara.

“Se me hicieron dos hombres al lado y uno de ellos me cogió la cola, me atemoricé, era de noche y estaba sola, me tocó bajarme tan pronto como pude, salí del sistema y corrí, me estaba persiguiendo”, afirmó.

Tan pronto como pudo llegó a casa, donde su padre la recibió en medio del llanto, como lo afirma su madre, al salir a averiguar quien era el agresor, ya no había nadie.

Por otro lado, Marcela, otra víctima que fue tocada sin su consentimiento en un Transmilenio mientras trataba de acomodarse, allí fue cuando sintió cómo un hombre aprovechaba la situación.

“Entró un hombre a restregar sus partes íntimas en mí, fue algo muy incómodo ¿no?”, expresó.

Marcela al sentir esa amenaza reaccionó “yo que tengo coraje le di su codazo, pero igual toca seguir usando Transmilenio, toca”, dijo.

Por último, Heidy, una joven estudiante que no tuvo tanto coraje como Marcela, ella no pudo hacer nada contra su agresor.

“Me sentí muy vulnerable, uno no vuelve a ser el mismo, ya se sube uno con miedo al transporte”, puntualizó en medio del llanto y recordó el daño permanente que le causó este sujeto.

Según cifras de la Policía Nacional se han presentado 560 capturas por acoso físico hacia las mujeres en el transporte público, de las cuales solo 17 son de 2021.