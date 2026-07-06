Los retos del general (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció este lunes el nombramiento del mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López como próximo ministro de Defensa, cargo desde el cual liderará la política de seguridad del nuevo Gobierno a partir del 7 de agosto.

Según informó el equipo del mandatario electo, Mora tendrá como misión principal recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Pública y fortalecer la lucha contra los grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país.

El oficial retirado llega al Ministerio de Defensa después de una carrera de 36 años en el Ejército Nacional, en la que desempeñó funciones relacionadas con la planificación estratégica, inteligencia militar, operaciones especiales y resolución de conflictos.

Los principales retos que asumirá en el Ministerio de Defensa

Entre las prioridades trazadas para la nueva administración del sector Defensa se encuentran la recuperación de la moral de la Fuerza Pública, la modernización de las capacidades técnicas y tecnológicas de las Fuerzas Militares y el fortalecimiento de la transparencia en los procesos administrativos y logísticos.



El Gobierno entrante también espera impulsar la autosostenibilidad del sector mediante el fortalecimiento de las empresas adscritas al Ministerio de Defensa.

Durante el anuncio, De la Espriella aseguró que el nuevo ministro trabajará por "el renacer de la moral combativa, la despolitización y la transparencia en la Fuerza Pública", además de avanzar en la recuperación del control estatal en los territorios afectados por la violencia.

Por su parte, Mora López afirmó que uno de los mayores desafíos será restablecer la confianza de los colombianos en las instituciones militares.

Publicidad

"El reto más importante es que el pueblo colombiano vuelva a creer en su Fuerza Pública, y eso solo se logra cuando hay resultados operacionales contra las amenazas que tenemos", señaló el oficial retirado, según el comunicado difundido por el equipo del presidente electo.

General (r) Jorge Eduardo Mora López, nuevo ministro de Defensa de Colombia Foto: redes sociale general Jorge Eduardo Mora

La trayectoria de Jorge Eduardo Mora

Antes de su designación como ministro, Jorge Eduardo Mora fue comandante de la Octava División del Ejército entre 2021 y 2022. También dirigió la División de Fuerzas Especiales y ocupó diferentes responsabilidades en inteligencia militar, operaciones contra el narcotráfico y la lucha contra amenazas transnacionales.

Su hoja de vida incluye igualmente un paso como asesor de planificación estratégica de la Junta Interamericana de Defensa, con sede en Washington. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como la Cruz de Boyacá, además de condecoraciones otorgadas por los gobiernos de Francia y Estados Unidos.

Publicidad

Fue investigado y posteriormente exonerado

En 2021, Mora López fue denunciado por un presunto fraude relacionado con el pago de viáticos. Sin embargo, en mayo de este año la justicia lo exoneró tras concluir que no tuvo participación en las irregularidades investigadas.

Con este nombramiento, Abelardo De la Espriella continúa conformando el gabinete que lo acompañará durante su mandato. Hasta el momento también ha anunciado al exsenador Rodrigo Lara como ministro del Interior, al dirigente conservador Miguel Gómez Martínez al frente de la cartera de Hacienda y al biólogo marino Fabio Arjona Hincapié como ministro de Ambiente.