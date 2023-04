Los tiquetes están costosos: alcalde de Manizales se fue de vacaciones en plena emergencia

Una gran tormenta política se desató luego de que se conociera que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, está ausente disfrutando de sus vacaciones desde el pasado viernes 31 de marzo, a pesar de que las zonas rurales de la capital de Caldas se encuentran en riesgo por cuenta del aumento de la actividad del volcán Nevado del Ruiz y que podría hacer erupción en los próximos días o semanas.

A través del decreto 0148 del pasado 27 de marzo, Marín designó como alcalde encargado al secretario de Movilidad, Cristian Mateo Loaiza, quien ha sido el funcionario que ha atendido la situación con el Gobierno departamental y nacional.

El mandatario respondió a través de una publicación en su red social Facebook, explicando los motivos que lo llevaron a ausentarse y señaló que su descanso se dio por el consejo de sus secretarios municipales con el propósito de atender su salud mental, ya que, según él, no descansó durante los meses de diciembre y enero.

Asimismo, Marín expuso que el motivo por el que no ha regresado al país para apersonarse de la situación es por cuenta de los altos costos del transporte aéreo: "No he regresado a Colombia no porque no quiera, sino porque modificar unos tiquetes esta semana, donde todos los aeropuertos del mundo están llenos, tienen un costo altísimo, pero estamos haciendo lo posible para solucionarlo".

El alcalde también señaló que, a pesar de su ausencia, ha podido estar atento de la situación que vive la zona y que se han garantizado todos los protocolos necesarios para atender cualquier contingencia.

"A manera de conclusión, quiero compartirles algunas reflexiones que me han referido algunos miembros del equipo de trabajo a quienes les he manifestado mi preocupación por no estar allí: 'Alcalde, así usted esté aquí, no podemos hacer nada más de lo que hemos hecho'".

