“Luis Alfonso Hoyos volverá al país lo más pronto posible”: abogado Pedro Aguilar

Al momento de conocer el sentido del fallo sobre Luis Alfonso Hoyos, en el que el juzgado ocho penal del circuito lo declaró inocente, su abogado Pedro Aguilar señaló que “es una decisión que recoge un poco de justicia, así sea tardía, pero justicia”.

“Ese reconocimiento judicial es muy importante, dado que lo dejan una situación de inocencia total, porque eran seis cargos los que había dicho la Fiscalía y, como dijo el juez, no se pudo probar ninguno. Por lo tanto, este fallo es la antesala a la decisión final que se emitirá el 21 de marzo”, precisó.

Sobre emprender acciones legales contra el Estado por lo que califican como “un montaje”, en contra de Hoyos y de la campaña ‘Zuluaga Presidente’, el abogado sostuvo que se están estudiando todas las posibilidades, pero no se darán a conocer hasta que sea efectivo el fallo definitivo y se conozcan las acciones que tomará la Fiscalía.

"Por ahora no, porque todo esto es un proceso, primero fue la decisión de primera instancia que fue la declaración de inocencia, eso queda en firme el 21 de marzo, después no sabemos qué actitud va a asumir la Fiscalía, si va a interponer recurso o no; entonces cuando todo esto se lleve a cabo, miramos qué vamos a hacer”, precisó.

Aguilar insistió en que su defendido solo está a la espera del levantamiento de la orden de captura y la circular azul para regresar al país.

“Claro, con el sentido de fallo de no responsabilidad tienen que levantarse todas las medidas que existían. Después de eso se van a iniciar los trámites para que el retorno al país sea lo más pronto posible. Es obvio que él quiere regresar al país, Luis Alfonso no se fue porque quiso, sino porque las circunstancias lo obligaron”, puntualizó.