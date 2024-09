¿Madrugar afecta la salud de los niños? Este proyecto busca que clases inicien más tarde

El proyecto de ley que nombraron como "Estudio sin madrugón" de la autoría del congresista Alejandro Chacón, señala que el inicio de clases en la mayoría de colegios es poco provechoso tanto para los estudiantes como para quienes se encargan de ellos, ya que son jornadas que obligan a los niños a estar despiertos desde horas de la madrugada.

“Es un proyecto que nace de una visita que hago a una casa, en donde el menor le pregunta a la mamá porque le toca levantarse de noche para ir a estudiar. Luego de eso, ella me cuenta que su hijo entra a las seis de la mañana al colegio, pero hay que mencionar que hay una serie de procesos antes, que es preparar la lonchera, alistarse y otras tareas. Entonces ese es un sacrificio de madrugar tan grande que le toca a las mamitas y a los niños”, señaló Chacón.

“En mi caso, una de las razones que tuve en cuenta para escoger el colegio fue que era uno de los que entraba un poquito más tarde, precisamente para evitar el tema de levantarse tan temprano. A mi hijo por lo menos académicamente le va muy bien y le gusta su colegio, pero hay días en que el tema de madrugar es difícil. Un niño despierto desde las cuatro de la mañana hasta las tres de la tarde, que es su jornada escolar del colegio, es una jornada demasiado extensa”, indicó Andrea Aguirre, madre de familia de un niño de siete años.

Los defensores de esta iniciativa alegan que, según distintos estudios, la jornada escolar a tempranas horas implica privación del sueño y como resultado de ello la aparición de problemas como falta de atención y rendimiento académico deficiente.

Sin embargo, la psiquiatra Martha Jordan aseguró que no se puede olvidar que el ritmo de vida de ciudades como Bogotá requieren de una rutina que inicie temprano.

“Argumentando que se trata de un beneficio de la salud mental de los niños, también hay ciertas cosas que me parece muy importante tomar en consideración el concepto de salud mental, que es un concepto muy amplio, que toma en consideración múltiples aspectos sociales y pienso que aquí tenemos el riesgo de entrar como a contradecir algunas cosas por no darle el peso suficiente a lo que significa la dinámica familiar y la dinámica social. En términos generales por supuesto sería tal vez más fácil más sencillo levantar a los niños más tarde, en Bogotá es difícil también con el clima levantarse más temprano, pero que no se nos olvide en qué cotidianidad vivimos las oficinas comienzan hacia las 8 de la mañana y el tráfico se vuelve muy pesado a esa hora entonces los niños estarían mucho más tiempo en las rutas escolares”.

Lo anterior, ya que afirmó que en la dinámica de los hogares, algunos padres se han organizado para poder acompañar a sus hijos y en el caso de extender la jornada de entrada, esto no podría ser posible, por lo que se perdería ese tiempo entre ellos.