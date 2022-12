Maduro denuncia vínculos de Ledezma con supuesto asesino de periodista

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la existencia de vínculos entre una persona de "confianza" del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el presunto homicida de una periodista venezolana durante las protestas antigubernamentales de 2014.

El mandatario venezolano informó de la detención de un abogado que mantenía comunicación con Yonny Bolívar, el supuesto asesino de Oriana Urquiola, detenido en Colombia en pasado 11 de junio. (Lea también: Venezuela es claramente una dictadura: expresidente Andrés Pastrana )

Según el jefe de Estado, que no precisó si las investigaciones relacionan al alcalde con el homicidio, aseguró que el letrado era una persona de "confianza" del burgomaestre y que financiaba al presunto asesino.

"Fue detenido un abogado de nombre Leopoldo D'Alta, una persona que maneja grandes cuentas (...) en bolívares y en dólares, este señor Leopoldo D'Alta ocupó elevados cargos y ha sido y es una persona de la mayor confianza de Antonio Ledezma", dijo Maduro durante su programa "En Contacto con Maduro", transmitido por la estatal VTV.

D'Alta fue, según Maduro, "jefe de seguridad de Antonio Ledezma y de su grupo familiar durante varios años", y miembro del Foro Penal Venezolano, una ONG dedicada a la defensa de derechos humanos en el país caribeño. (Lea también: Diosdado Cabello se reunió en La Habana con Raúl Castro )

"Este hombre es mano derecha de Antonio Ledezma, no me puede desmentir Ledezma, no me puede desmentir porque es mano derecha, está en todas las pruebas", añadió.

De acuerdo a las investigaciones reveladas por el presidente venezolano, D'Alta "mantenía toda la estructura operativa de este asesino Yonny Bolívar" durante las protestas antigubernamentales que se registraron en el país a principios de 2014 y que acabó con un saldo oficial de 43 muertos, entre ellos Urquiola.

Bolívar fue detenido en la ciudad colombiana de Barranquilla (norte) durante una operación conjunta entre la Interpol Colombia y la Policía científica venezolana. (Lea también: Devolución de senadores fue una agresión a Brasil: María Corina Machado )

Maduro indicó que un dato que permitió establecer la conexión entre D'Alta y Bolívar fue un video del momento de la detención del presunto asesino en Barranquilla, donde se puedo ver que este último llamó al primero a través de un teléfono móvil, lo que permitió conocer que mantenían comunicación de larga data.

Los lazos establecidos por Maduro también vinculan a D'Alta con Lorent Goméz Saleh, un joven opositor expulsado junto a Gabriel Valles de Colombia en septiembre de 2014 por su presunta vinculación con "planes conspirativos" atribuidos al expresidente colombiano Álvaro Uribe.

Ledezma, que permanece detenido en su residencia bajo arresto domiciliario, tiene una causa que, según la Fiscalía, guarda relación con el caso de Gómez Saleh y Valles. (Lea también: Capriles recibió notificación de demanda de funcionarios sancionados por EE.UU. )

Maduro hoy que D'Alta, Goméz Saleh y Yonny Bolívar "formaban parte de los grupos operativos de la violencia" de 2014.

"Este delincuente (D'Alta) estaba mandatado por Ledezma y era el enlace con Lorent Saleh, uno de los terroristas que también nos entregó Colombia", dijo.

EFE