Maduro diaboliza una amenaza de intervención militar para aferrarse al poder: Duque

El presidente Iván Duque le concedió una entrevista al diario francés Le Monde en la que se refirió a la crisis en Venezuela y al proceso de paz con las Farc.



El mandatario descartó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.



“Nunca he mencionado el recurso a mecanismos bélicos sería entrar en el juego del dictador que imagina y diaboliza una amenaza de intervención militar para exacerbar los sentimientos patrióticos y aferrarse al poder”, dijo.

Vea también: CPI debe fortalecerse para investigar lo que ocurre en Venezuela: Duque



Entretanto, el mandatario advirtió que si algún congresista de las Farc es condenado por violaciones a los derechos humanos tendrá que abandonar la curul.



Agregó que se tienen que incautar los bienes de las FARC que no han sido declarados y destinarlos a la reparación de las víctimas.

“Si los ex guerrilleros, quienes son hoy miembros del Congreso resultan condenados por violación de los derechos humanos, tendrán que cumplir sentencias proporcionales a sus delitos y ceder sus curules a otros miembros de su partido”, dijo.



Frente a la decisión del Gobierno de Canadá de legalizar el consumo de marihuana, Duque aseguró que, aunque la respeta, no está de acuerdo.