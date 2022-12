Maestros deberán reponer clases para recibir salario de días no trabajados: Santos

Los maestros deberán reponer las clases para recibir el salario de días no trabajados, de acuerdo a una directiva expedida por el Ministerio de Educación.



Así lo informó el presidente Juan Manuel Santos, en alocución presidencial, en la que también se refirió a los acuerdos para levantar el paro de Buenaventura.



“Los niños no tienen por qué salir perjudicados. Por esta razón, el Ministerio de Educación acaba de emitir una directiva que establece que los maestros deberán reponer las clases para recibir el salario de las semanas o días no trabajados”, dijo.



Además destacó el acuerdo alcanzado con los trabajadores estatales en materia de nivelación salarial.



"Se acordó que el incremento salarial para todos ellos será de un punto por encima de la inflación para 2017 y lo mismo para 2018, con lo cual se garantiza el mejoramiento real de sus ingresos. El incremento se aplica retroactivamente a los salarios desde el 1 de enero de este año. Les agradezco su paciencia", dijo.

Publicidad