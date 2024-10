Magistrada Velásquez del CNE: “Se equivocaron al formular cargos al presidente Petro”

“Ha comenzado el golpe de Estado”, escribió en X el presidente Gustavo Petro luego de conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que formuló pliego de cargos contra la campaña del 2022 por irregularidades en los topes de financiación y en la que, en ese momento, era gerente Ricardo Roa , ahora presidente de Ecopetrol.

Esto, por supuesto, provocó una ola de reacciones de varios sectores. Por un lado, están los que consideran que el CNE no tiene las facultades para investigar al presidente Petro, pero, también, otros alegan que este organismo actúa en cumplimiento de la ley. Para la magistrada Alba Velásquez, postulada por el Polo Democrático, “hay una vulneración a la Constitución”.

Cabe recordar que la votación terminó 7 a 2 a favor de abrir una investigación contra el jefe de Estado. En ese sentido, la magistrada Velásquez aseguró en diálogo con Mañanas Blu que, desde que la sala tuvo conocimiento del primer proyecto de resolución que sacaron los ponentes, manifestó su postura de que el CNE sí es competente par conocer sobre las campañas presidenciales, pero no para investigar.

"Yo, aunque he mostrado mi postura respecto de que el Consejo Nacional Electoral no es el organismo competente para investigar, la investigación está ahí y no me puedo apartar porque tengo que conocerla y al final tengo que tomar una decisión. Sin embargo, lo que sí quiero decir, es que yo sí encuentro que hay una vulneración de la Constitución, porque ha establecido un fuero presidencial y ese fuero, considero en lo personal, que no se está respetando", recalcó.

Así, señaló que tiene varios reparos respecto a la decisión de la entidad, pues consideró que los magistrados no son los competentes para el caso y, por eso, explicó que presentó un salvamento de voto.

“Lo que yo dije en el informe que presenté el día de ayer (martes) fue, primero, el salvamento de voto porque considero que no somos competentes y, segundo, un reproche a varios de los aspectos planteados en la resolución que fue presentada por los ponentes. No puedo hablar de ello acá porque estaría pisando la débil línea de los impedimentos y no quiero incurrir en eso porque pues debo estar en el debate y así debe ser, pero tengo muchos reparos que están en ese informe respecto de las apreciaciones y el enfoque que los ponentes le dan al análisis probatorio”, detalló.