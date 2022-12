Mal haría yo en decir que quiero plata de metro de Bogotá: Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, dijo que como colombiano también quiere el metro para Bogotá, en referencia a una versión periodística que indica que su administración está interesada en los recursos que “quedaron sin una destinación clara”, para construir tranvías y metrocables en la capital de Antioquia.

Publicidad

“Por supuesto que Medellín también necesita recursos, pero mal haría yo en decir que le quite plata a Bogotá para que la envíen a Medellín”, dijo.

Agregó que nunca expresó que “Medellín quiere la plata del metro de Bogotá”. Lea también: (Mientras Medellín se sube al tranvía, Bogotá pelea por planos del metro)

Publicidad

“A mí me preguntan y me dicen: ‘en caso de que haya una restructuración en el sistema de metro de Bogotá y no se necesitan los 9.6 billones, ¿Medellín podría aplicar a esos recursos?’ Yo dije que por supuesto que sí, pero jamás dije: ‘quítele plata a Bogotá y mándela a Medellín’”, expresó.

Publicidad

Gutiérrez también manifestó que es necesario quelos recursos del Gobierno Nacional “aterricen” en la ciudad, para obras como el metrocable de Picacho, con el cual el Ministerio de Hacienda se comprometió con 80.000 millones de pesos.

“El gobierno actual de Medellín lo deja prácticamente diseñado y yo seguiré insistiendo por esos recursos”, puntualizó.