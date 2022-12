“Mancuso manifiesta que dirá la verdad esté donde esté”: Álvaro Leyva

El exministro Álvaro Leyva explicó en Mañanas BLU su propuesta para que Timochenko y Mancuso cuenten la verdad al país sobre el conflicto. Dijo que ese mecanismo está en los acuerdos de paz, pero lo que sucede es que nadie los lee.

“Ya hubo una comunicación por teléfono entre Timochenko y Mancuso y hubo una coincidencia, señalaron que estaban dispuestos a hacer presencia conjunta para ordenar las fichas del rompecabezas de nuestra guerra interna”, dijo.

Manifestó, además, que tuvo un par de conversaciones con Salvatore Mancuso en las que confirmó esta postura. “Él dijo que va a decir la verdad esté donde esté: Italia, Estados Unidos o Colombia”.

“Esto sobre la base de que tenga una repercusión a efectos de conseguir la paz total, a la luz de las normas internacionales y de la Justicia Especial para la Paz”, agregó.

Para Leyva, lo que se debe hacer es continuar consolidando el proceso de paz, ya que no es solo una firma. “No puede haber un paso de página, ni perdón, ni no repetición ni satisfacción de los derechos de las víctimas”, si no se cumple el espíritu y la letra de los acuerdos en La Habana.

