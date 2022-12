Margarita Restrepo admite que se “inspiró” en proyecto del senador Ospina

Según Restrepo, en el reglamento del Congreso se establece que cuando un proyecto de ley se hunde, como pasó con la iniciativa de Ospina en la pasada legislatura, se puede reutilizar.



"Para el espíritu del proyecto me basé y me inspiré en el proyecto de Jorge Iván Ospina, que a la vez él se inspiró en el proyecto del exsenador Juan Lozano. Este proyecto se ha caído dos veces en el Congreso de la República: la primera persona que lo presentó fue Lozano, Ospina lo retomó porque según la Ley Quinta cuando un proyecto se cae se puede retomar", explicó.



Sin embargo, reconoció que en la exposición de motivos del proyecto de ley no se le dio crédito a Ospina ni a Lozano, aunque admitió que la iniciativa está inspirada en proyectos anteriormente radicados.



"Aquí el tema no puede ser de egos, aquí lo importante es buscar el bienestar de hombres y mujeres que están siendo víctimas de malas intervenciones o que incluso mueren en ellas", aseguró.