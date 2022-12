Mariano Rajoy sí enseñó sus declaraciones de renta

hace una semana cuando negó haber cobrado jamás sobresueldos en dinero negro del Partido Popular.

Los documentos de Rajoy disponibles en la web son sus declaraciones de la renta de los años 2004 a 2011, y de patrimonio hasta 2007. En ese periodo, el líder del PP (que también era diputado) recibió entre 112.015 y 147.620 euros netos anuales en concepto de salarios, además de "rentas adicionales producto de sus patrimonio invertido en deuda pública, valores y bienes inmobiliarios", informó el Gobierno en un comunicado.

En 2007, último año del que figuran datos patrimoniales en la web de La Moncloa, los bienes del actual presidente, en el poder desde diciembre de 2011, ascendían a 1,4 millones de euros. En 2012, a falta de realizar la correspondiente declaración de la renta, Rajoy sólo comunicó haber percibido 49.893 euros netos como jefe del Ejecutivo.

Según los documentos publicados por El País el pasado 31 de enero, supuestamente obra de Bárcenas y Álvaro Lapuerta, su antecesor como tesorero del PP, Rajoy recibió 25.200 euros anuales en dinero negro entre 1997 y 2008, en concepto de sobresueldos, al igual que otros destacados dirigentes del PP. Éste se apresuró a negarlo.

"La contabilidad del Partido Popular es clara, única, transparente y limpia", aseguró la 'número dos' de la formación, María Dolores de Cospedal. "Nunca he recibido ni he repartido dinero negro", dijo Rajoy dos días más tarde, comprometiéndose a hacer públicas sus declaraciones fiscales. Sin embargo, el gesto de transparecia de Rajoy, primer jefe del Gobierno español en adoptar esta medida, no responde a las acusaciones, criticó la oposición socialista.

"Los españoles día a día están hartos a la espera de respuestas", lanzó este sábado la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez. "¿Es que en la declaración de la renta aparece el dinero negro? ¿O cómo se auditan los gastos de representación si no se declaran?", había lanzado la semana pasada el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Más de 1,1 millones de personas habían firmado hasta este sábado una petición divulgada en Internet que exige "la dimisión inmediata del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la convocatoria de elecciones anticipadas". Muestra del gran interés que suscita el asunto, la página web de La Moncloa se había colapsado este sábado por la tarde. Con Afp.