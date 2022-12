Márquez y ‘El Paisa’ reaparecen y arremeten contra implementación de acuerdos

Después de meses de silencio, Iván Márquez y Óscar Montero, conocido con el alias de ‘El Paisa’, reaparecieron con una fuerte carta enviada al Congreso de la República en la que cuestionan la implementación del acuerdo de paz del que dicen tiene “fallas estructurales”.

La misiva fue enviada a la Comisión de Paz, la misma que hace apenas un par de semanas visitó el Espacio Territorial de Miravalle, en el Caquetá, el cual abandonaron Márquez y ‘El Paisa’ meses atrás.

Además de insistir en sus críticas a la captura de Jesús Santrich y otros temas, aseguran que “las modificaciones al texto original del acuerdo de paz firmado con el Gobierno de Juan Manuel Santos transfiguraron ese pacto en un horroroso Frankenstein”.

“Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido, justo después de la entrega de armas”, agregan.

Los exjefes guerrilleros dicen que la JEP no es la que fue acordada en La Habana, pero además cuestionan fuertemente a Santos. Manifiestan que el exmandatario, quien lideró la negociación como Jefe de Estado, “no tuvo ni el valor ni la convicción de hacer uso de las facultades que le otorgaba la Constitución para salvar el proceso y que prefirió no cruzar el Rubicón por temor a la jauría”.

“Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos”, añade la comunicación.

Concluyen que lo esencial del acuerdo de paz ha sido traicionado y que lo pactado tiene fallas estructurales.

Finalmente, Óscar Montero e Iván Márquez expresan a los congresistas que su principal preocupación es sacar adelante la paz de Colombia y que “vale la pena intentar lo imposible”.

La Comisión de Paz responderá a esta dura carta en las próximas horas.