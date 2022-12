Marta Lucía Ramírez renunció a la Comisión Asesora de Paz creada por Santos

La excandidata presidencial por el Partido Conservador Marta Lucía Ramírez, renunció a la Comisión Asesora de Paz creada por el Gobierno de Juan Manuel Santos. (Lea también: Comisión de la Verdad no debe desviar de temas principales: Marta L. Ramírez ).



En una carta que envió Marta Lucía Ramírez al presidente Santos, le anuncia su decisión de renunciar a la comisión asegurando que “a pesar de la gravedad” de los recientes ataques y atentados de las Farc, el jefe de Estado no ha convocado a un encuentro a los miembros de la comisión.



“Esta comisión no tiene información alguna o distinta de la que todos tienen. Presenté propuestas al presidente Santos y no fueron atendidas ni respondidas”, dice la carta enviada al presidente (Lea también: Cese bilateral mostraría debilidad del Gobierno: miembro Comisión Asesora de Paz ).



El texto también menciona que Ramírez pidió dos reuniones desde abril, tras el asesinato de soldados en Cauca, peticiones que nunca fueron respondidas.



Esta fue la carta que le envió Ramírez al presidente Santos:



"El día de hoy he presentado mi renuncia a la Comisión Asesora de Paz, por ser una Comisión que no tuvo ningún impacto diferente a lo mediático desde el día en que se convocó.

Estamos ante una Comisión que no concreto una sola reunión en estos últimos meses, a pesar de los crímenes atroces que ha cometido las Farc en contra de la población civil, en contra de nuestros militares y policías, en contra del medio ambiente. Es una Comisión realmente que no tiene mayor interés para el Gobierno, que no ha tenido el lugar serio que se merece.

Yo he propuesto en esa Comisión que no se les dé a las Farc ningún acceso a la justicia transicional por los crímenes cometidos durante el proceso de negociación, he propuesto que se establezcan plazos, he propuesto condiciones, y sí esto no se debate en la comisión asesora pues no tiene ningún papel que cumplir dicha comisión.

Seguiré aportando mi trabajo, ideas y capacidad de convocatoria porque los colombianos seamos exigentes en apoyar y trabajar por un proceso de fortalecimiento institucional que nos lleve a una paz de verdad.