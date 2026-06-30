Martha Carvajalino defiende entrega de tierras ante críticas de Cecilia López

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, defendió la transparencia en la entrega de tierras en Colombia frente a los cuestionamientos de la exministra Cecilia López, quien acusó al Gobierno de inflar las cifras mediante predios no escriturados. Carvajalino aclaró que el Estado adjudica mediante resoluciones administrativas válidas y que los procesos avanzan de forma legal.

La funcionaria explicó en Mañanas Blu 10:30 que el contador oficial del Ministerio de Agricultura registra un total de 351.000 hectáreas entregadas a campesinos. De esta cifra, 94.000 hectáreas ya cuentan con título definitivo y registro formal, 48.000 están en proceso de inscripción y 206.000 hectáreas se encuentran bajo la figura de entrega provisional.

"El Estado no se desprende de las tierras de la nación por vía de escrituras", precisó la ministra, detallando que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emite actos administrativos con plena validez jurídica que amparan el ingreso y explotación de los predios por parte de las familias beneficiarias.

Para alimentar el Fondo Nacional de Tierras, el Gobierno ha gestionado la compra directa de 462.000 hectáreas a particulares, incluyendo 233.000 hectáreas adquiridas a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Asimismo, se han sumado 30.000 hectáreas provenientes del Frisco y del Fondo de Reparación de Víctimas, con otras 138.000 en proceso de adquisición.



Carvajalino enfatizó que los predios provisionales entran en una fase de parcelación técnica para determinar unidades agrícolas familiares, acceso a agua y vías, un trámite que no vulnera la seguridad jurídica de los ocupantes ni puede ser revertido por futuras administraciones.

Nosotros terminamos en una discusión técnica sobre el registro de la propiedad (...) mientras actores armados están intimidando por vía de la fuerza y de la violencia a los campesinos Agregó.

La ministra advirtió sobre presiones de grupos violentos que buscan desplazar a los beneficiarios en regiones como Córdoba y el Valle del Cauca, catalogando estas acciones como el inicio de una "contrarreforma agraria". Finalmente, ofreció disculpas públicas a Cecilia López en caso de que sus declaraciones en redes sociales se interpretaran como un ataque personal.

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