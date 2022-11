¿Martha Lucía Zamora cometió un delito al ordenar detención de Sigifredo López?

Valle, acusado y exonerado de participar en el asesinato de sus colegas.

“La orden de captura no es una decisión que el fiscal toma de manera autónoma, pasa por un proceso que autoriza el juez. La Procuraduría no intervino para la medida de aseguramiento que pedía la Fiscalía. Uno no puede juzgar de manera individual a la fiscal Zamora por determinada de conducta, sino por una forma de proceder integral”, comentó Nicolás Uribe.

“Con los funcionarios públicos se ha desarrollado un rasero, porque cualquier error se convierte en un delito, una falta disciplinaria, una inhabilidad y hasta un carcelazo. Eso hace imposible el ejercicio”, respondió Héctor Riveros.