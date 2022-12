Más allá del cese bilateral, ¿en qué van los diálogos con el ELN?

El negociador delegado del Gobierno para el proceso de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, habló en El Radar sobre los avances del proceso con esa guerrilla y el más reciente anuncio del cese al fuego bilateral durante 102 días, a partir del próximo primero de octubre.



“Durante el cese al fuego, el ELN se compromete a no secuestrar, atentar contra la infraestructura y no enrolar en sus filas a menores de 15 años. Por su parte, el Gobierno se compromete a elaborar una reglamentación más estricta sobre el mecanismo de alertas tempranas para proteger a líderes sociales, en un programa humanitario que beneficiará a la población carcelaria del ELN, calculados en unos 450”, apuntó Restrepo, destacando los beneficios del anuncio.



Según el jefe negociador, el cese al fuego es de gran importancia, no solo por lo que representará de manera humanitaria sino porque “jalonará” al avance en otros puntos de la agenda, tal como el inicio de consultas, por ahora, en las audiencias de Quito.



Para Restrepo, quien se considera optimista con el proceso, el Gobierno actual quiere llevar esta negociación hasta un punto avanzado de manera que el siguiente no tenga la posibilidad de “tomar una medida precipitada para cancelarlo”, según explicó a Blu Radio.



