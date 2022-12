Más de 100 veces al año se queda sin luz cada usuario de Electricaribe: Verano

Al menos 100 veces al año se quedan sin luz cada uno de los 2.600.000 usuarios de Electricaribe, así lo confirmó el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, durante un foro llevado a cabo este jueves en Barranquilla.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Verano aseguró que no será posible invertir en el mejoramiento de las redes y el servicio hasta que no exista un nuevo operador de energía en el Caribe colombiano.

"Hasta que no se hagan las inversiones totales no va haber un cambio sustancial del servicio. Siguen viéndose más de 100 interrupciones del servicio de energía por usuario al año. Eso no lo ponemos negar,

no tenemos la misma calidad de Bogotá", manifestó el mandatario departamental.

Por su parte, la superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño señaló que, con recursos de los compes, se garantizará la prestación del servicio a los usuarios. Asimismo, descartó que en la costa se presente un apagón.

"Las dificultades que se han presentado en las fallas del servicio han sido por la deficiencia en la infraestructura.

Van a ver que con los recursos que están fluyendo, paulatinamente, se empezarán a ver esas inversiones", indicó Avendaño.

Por otro lado, la superintendente afirmó que, de no aprobarse la Ley de Financiamiento, se establecería una tarifa de renta que quedaría vigente para que las empresas que buscan reemplazar a Electricaribe hagan sus cálculos y propuestas de inversión.

