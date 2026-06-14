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Blu Radio  / Nación  / Más de 14.500 hectáreas de coca serán reemplazadas por cultivos legales en Putumayo

Más de 14.500 hectáreas de coca serán reemplazadas por cultivos legales en Putumayo

Entre los cultivos productivos que reemplazaran estas hectáreas está el cacao, café, ají y el plátano.

hoja de coca.jpg
Hoja de coca.
Foto: imagen de archivo Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

En el marco del programa RenHacemos, por parte del Ministerio de Defensa y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, avanzan junto a más de 8.000 familias en Putumayo una de las mayores apuestas de cambio social y que busca impulsar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la transformación productiva de los territorios.

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Esta estrategia espera que miles de familias campesinas dejen atrás la economía ilegal para construir un futuro digno desde la legalidad.

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional apoya la transición ecológica y productiva ofreciendo asistencia y pagos mensuales a quienes erradiquen sus cultivos ilícitos.

Hasta el momento, son más de ocho mil familias las que han decidido erradicar voluntariamente más de 14.500 hectáreas de hoja de coca para reemplazarlas por proyectos productivos legales como cacao, café, ají y plátano, para generar nuevas oportunidades de ingreso, estabilidad y bienestar para sus comunidades.

Estas familias que por años han sido instrumentalizadas por grupos criminales para sembrar y cultivar hoja de coca ya iniciaron el levantamiento de cultivos ilícitos que por años alimentaron las economías criminales y la violencia en esta región del país.

Desde el Gobierno, señala que “RenHacemos representa un cambio profundo en la manera de enfrentar el fenómeno de los cultivos ilícitos. Hoy, el diálogo y los acuerdos comunitarios reemplazan la confrontación, permitiendo que sean las propias comunidades quienes lideren la transición hacia economías legales y sostenibles”.

El programa contempla la asistencia tecnica permanente, incentivos económicos y apoyo integral para las familias, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar que las comunidades campesinas que adopten la estrategia puedan consolidar estos proyectos productivos de forma estable y sostenible en el tiempo.

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Según el Gobierno, a nivel nacional, más de 31.000 familias ya avanzan en procesos de sustitución voluntaria y cerca de 41.000 hectáreas de cultivos ilícitos están siendo transformadas por alternativas legales en diferentes regiones del país.

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