Fiscalía avanza en capturas de presunta red señalada de deforestar miles de hectáreas en Meta

La Fiscalía General de la Nación adelanta un operativo para hacer efectivas las órdenes de captura contra 21 personas, entre ellas el ciudadano italiano Carlos Vigna Taglianti, señalado de liderar una presunta organización dedicada a la deforestación y al acaparamiento ilegal de tierras en el municipio de Mapiripán, Meta.

Las órdenes fueron emitidas por un juzgado penal dentro de una investigación por los delitos de deforestación, ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Según el ente acusador, la estructura habría operado durante varios años en una zona de especial importancia ambiental, donde también desarrolla actividades la multinacional Poligrow desde 2008 con un proyecto de palma de aceite.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía sostuvo que la investigación permitió identificar una organización con permanencia en el tiempo y con un acuerdo común para desarrollar actividades ilícitas que afectaron gravemente el medio ambiente y otros bienes jurídicamente protegidos. En la diligencia se indicó que “se ha obtenido información de presuntos miembros de un grupo delictivo común organizado, con permanencia en el tiempo y mediando acuerdo común, se han concertado para realizar diferentes actividades delincuenciales que atentan contra los bienes jurídicamente baldíos afectando el medio ambiente, seguridad pública y la eficaz y recta impartición de justicia”.

La investigación tuvo origen en reportes entregados por el Ideam sobre focos permanentes de quema entre los años 2000 y 2023 en una zona rural de Mapiripán. De acuerdo con la Fiscalía, las labores investigativas abarcaron hechos ocurridos entre 2007 y 2026 y permitieron establecer un presunto acaparamiento de predios ubicados en sectores conocidos como Rincón del Indio y Sabana de San Ignacio.



Según el ente acusador, esos terrenos corresponden a baldíos de la Nación con restricciones ambientales y hacen parte de núcleos de desarrollo forestal y biodiversidad incluidos en las estrategias oficiales de contención de la deforestación. En audiencia preliminares se afirmó que “dichos predios se encuentran con restricciones ambientales, son pertenecientes a la Nación, son predios baldíos y hacen parte de los núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad”.

Entre febrero y marzo de 2026, funcionarios de la Fiscalía realizaron inspecciones en la zona para recaudar elementos probatorios. La hipótesis de la investigación señala que Carlos Vigna Taglianti y las demás personas vinculadas habrían participado entre 2008 y 2026 en la deforestación de miles de hectáreas de bosque cercanas a parques naturales, acciones que además habrían facilitado la construcción de kilómetros de vías ilegales.

Durante la sustentación del caso, la fiscal aseguró que la investigación “tiene su origen en tala, destrucción, que se relacionan directamente a la deforestación a gran escala que se evidencia en el municipio de Mapiripán”, y agregó que “hay un acaparamiento de tierras, hay construcción de infraestructura ilegal en predios baldíos que vienen siendo deforestados por años para ejecutar actividades económicas, como cultivos de palma africana sin respectivos permisos ni licenciamientos en área extensiva, diferentes actividades de silvicultura, lo que genera un daño masivo y destrucción generalizada”.

Publicidad

En desarrollo de los operativos, las autoridades buscan ejecutar las órdenes de captura expedidas en mayo contra el empresario italiano, Tufik, Vadit, Anafda y Loris Aljure Peña, así como Dumar Gontran Aljure Martínez, Jorge Ivan Duque, destituido exalcalde de Mapiripán, Leonardo Alexis Rondón Sáenz,Liliana Edith Bustos Méndez,Carlos Eduardo Acosta Lozano, Inés Rosé Christine Watson, Mario Enrique Ibáñez Ramírez,Eiby Lucía Rodríguez Lara,John Humberto Rodríguez, Jorge Avendaño Rodríguez,Diosinio González Tascón, entre otros.