Fiscalía asignó despacho para extinción de dominio de “La Carolina” tras condena de Santiago Uribe

La Fiscalía General de la Nación ya recibió la compulsa de copias por el Tribunal Superior de Antioquia y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para iniciar el proceso de extinción de dominio sobre la hacienda La Carolina, luego de que quedara en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez a 28 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Con la decisión de la Corte también quedó en firme la orden impartida por el Tribunal de compulsar copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía para que adelante las actuaciones correspondientes respecto del inmueble ubicado en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal, Antioquia.

De acuerdo con la información del proceso, la compulsa de copias ya fue recibida por la Fiscalía y el expediente fue asignado el 20 de marzo de 2026 a un despacho de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio con sede en Medellín, donde actualmente se adelantan las actuaciones judiciales del caso.

La sentencia señala que la hacienda La Carolina habría sido utilizada como centro de operaciones del grupo armado ilegal conocido como “Los Doce Apóstoles”. En el fallo se indica que “en los primeros años de la década de los noventa, en particular, durante los años 1990 a 1994, Santiago Uribe Vélez conformó y dirigió un grupo armado ilegal conocido como ‘Los Doce Apóstoles’ que, desde la hacienda La Carolina, ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal, llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas que consideraban como indeseables”.



El alto tribunal también hizo referencia a declaraciones de testigos que relataron la presunta presencia de hombres armados en el predio. Según uno de esos testimonios, en la hacienda “existía una pista de entrenamiento militar, y en ocasiones entrenaban militares con uniformes variados”, hecho que hace parte de los elementos valorados dentro del proceso.

En la decisión judicial quedó consignado que se “compulsó copias con destino a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General para que adelante los trámites a que haya lugar respecto del inmueble hacienda La Carolina, ubicada en el municipio de Yarumal, en el sector de los Llanos de Cuivá, por haber sido destinada a la comisión de delitos de lesa humanidad”.

La sentencia sostiene que la finca habría sido escenario de múltiples reuniones en las que presuntamente se elaboró una denominada “lista negra”, utilizada para ejecutar homicidios selectivos en el marco de la llamada “limpieza social” en municipios del norte de Antioquia.

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Con el inicio del trámite en la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, la Fiscalía deberá determinar si el inmueble cumple los presupuestos legales para extinguir el derecho de propiedad, en un proceso independiente al que concluyó con la condena penal contra Santiago Uribe Vélez.