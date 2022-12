Más de 2 millones de vehículos se movilizarán en plan éxodo por fin de año

Según el coronel Gustavo Adolfo Lasso, subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en el primer día de operación éxodo han circulado más de 150 mil automotores.

“Más de 150 mil vehículos movilizados, especialmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta”, dijo.

Agregó el coronel Lasso que los accidentes viales que se han registrado han sido atendidos de manera inmediata y llamó la atención a los conductores para que no manejen con excesos de velocidad, no adelantan en líneas continuas y no hagan maniobras peligrosas.

Hasta el momento se han impartido más de 11 .500 comparendos por no portar el kit de carreteras para prevención y seguridad.

Estas son las vías que registran cierre total:

Tolima

Variante Ibagué, sector Puente Combeima Km 9: sin vía alterna, motivo actividades de excavación profunda de Pilotes.

Putumayo

Vía Pasto-Puente El Pepino: Km 118, sin vía alterna, motivo deslizamiento de tierra.

Valle del Cauca

Vía Buenaventura-Buga Km 72: sin vía alterna, motivo deslizamiento de tierra.

Antioquia

Vía la Mansa-El Siete Km 114 al 98: sin vía alterna, motivo Resolución 08942 obras de mejoramiento.

Valle de Aburrá

Vía Medellín-Bogotá Km 14: vía alterna Guarne-Las Palmas-Medellín, motivo deslizamiento de tierra.

Chocó

Vía Quibdo-LaMansa Km 30: vía alterna Quibdó-Pereira, motivo detección de taludes inestables