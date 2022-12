Más de 9 mil camioneros de la ACC entraron en paro

La Asociación Colombiana de Camioneros reveló que son más de 9 mil los camioneros que entraron en paro en diferentes partes del país.



Juan Carlos Bobadilla, gerente de la ACC, aseguró que no están de acuerdo con la rebaja de 300 pesos en los combustibles y lamentó “la campaña de desinformación que se han originado al respecto”.



“La Asociación Colombiana de Camioneros como institución sí va al paro a nivel nacional”, explicó Bobadilla, quien calificó de “corta” la rebaja en los combustibles.



Agregó que es el Gobierno es el que ha incumplido, que no bloquearan las vías porque se trata de una manifestación pacífica.



Los motivos de la protesta.



comienzos de mes, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), la Asociación Nacional de Transportadores (ANT), la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) y la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), definieron que si no se lograban acuerdos con el Gobierno, la huelga comenzaría el próximo lunes.



Además de exigir una rebaja en los precios de los combustibles en concordancia con el precio internacional del petróleo, los transportistas piden que se negocie la desaparecida tabla de fletes y no aceptan más peajes y "el desmesurado aumento de hasta el 300 % en los mismos para financiar el desarrollo de las vías 4G".



Igualmente piden evitar el desplazamiento de los camioneros tradicionales en el transporte de hidrocarburos por parte de Ecopetrol y otras empresas productoras y comercializadoras del crudo, que han aumentado el uso de los oleoductos.



Con EFE