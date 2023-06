Mauricio Toro desmiente que el presidente Petro le haya pedido su renuncia al Icetex

¿Habrá revolcón en el Ministerio de Educación? Información que se compartió en varios medios este jueves habló de una supuesta salida de altos funcionarios de esa cartera como el director del Icetex, Mauricio Toro; el director del Icfes, Andrés Molano Flechas; e inclusive de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.

Según esos rumores, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a esos funcionarios al no ver avance en los proyectos de la entidad y a puertas de que se presente en el siguiente periodo legislativo una reforma a la Ley 30 de la educación superior.

Sin embargo, el director del Icetex, Mauricio Toro, a través de Twitter, desmintió que eso haya pasado y aseguró que hasta el momento nadie le ha informado de su salida del cargo.

"Debo indicar que hasta el momento NO se me ha pedido la renuncia protocolaria. Por supuesto el presidente tiene toda la autoridad y autonomía sobre el Gabinete y funcionarios, pero por ahora esta noticia no es cierta", sostuvo Toro.

Por su parte, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, no se ha pronunciado al respecto, pues está en el Foro ‘Educación más allá de las fronteras’ en Barranquilla.

Es de resaltar que en las manifestaciones a favor del Gobierno, el presidente Petro lanzó una fuerte advertencia a los ministros de su gabinete.

En la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el jefe de Estado pidió a los ministros obedecer el mandato popular y respaldar las reformas sociales que se tramitan en el Congreso.

“Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular, el que no haga caso se va. Es el cumplimiento del programa de Gobierno, ustedes lo vigilarán. Cada asamblea debe tomar decisiones sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz, sobre la capacidad de movilizarse, no 100.000 o 200.000, esta es la antesala, nos vamos a movilizar millones en Colombia. No solo los 11 millones que votaron por el poder popular”, dijo Petro.

