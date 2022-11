Me arriesgué y sabía que al conocerse lo de mi hermano sería doloroso: Marta L. Ramírez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió este viernes a la situación que tuvo que afrontar en 1997 cuando su hermano menor, Bernardo Ramírez, fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes en Estados Unidos.

Indicó que ella siempre se preguntó si valía la pena continuar en la esfera pública, ejerciendo cargos públicos teniendo en cuenta que cargaba con esta situación. La vicepresidenta confesó que decidió asumir el riesgo, sabiendo que cuando se conociera públicamente la información, “iba a ser muy doloroso”.

“Es muy difícil la situación personal es muy dolorosa. Es un episodio que realmente he cargado con un dolor profundo durante 23 años o 24 años casi, 1000 veces me he preguntado si vale la pena estar en lo público o no y siempre tomé la decisión de seguir porque realmente creo que si uno aporta su capacidad de trabajo, que en mi caso es infinita, sí uno aporta sus convicciones que las tengo muy profundas al servicio de los colombianos, bien valía la pena correr el riesgo y este es un riesgo que siempre corrí a sabiendas a que el momento en que esto surgiera iba ser muy doloroso”, indicó Ramírez.

Agregó que este episodio le da la autoridad moral para luchar contra el narcotráfico porque vivió en carne propia el dolor y los efectos que este delito generan sobre una familia.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que su lucha contra el narcotráfico viene de tiempo atrás, incluso antes de este episodio cuando era amiga del expresidente Ernesto Samper y se apartó de su administración cuando estalló el escándalo del presunto ingreso de dineros del narcotráfico para su gestión.

“¿Y por qué la lucha mía contra el narcotráfico? Porque tengo la autoridad moral cuanto sufren las familias colombianas por cuenta del narcotráfico sé que hay muchas familias que se destruyeron porque sus hijos se volvieron adictos. Yo realmente tengo que decir era una amiga de Ernesto Samper, lo había inclusive acompañado en algunos momentos en su trabajo político y cuando surgió toda la información de su campaña ¿qué hice? tomar distancia de él, me exprese públicamente en contra el narcotráfico en la política. Lo hice antes de ese episodio y lo hecho después episodio siempre”, añadió.

Finalmente, la vicepresidenta aseguró que en su participación en los Gobiernos de los expresidentes Pastrana y Uribe también trabajó en contra del narcotráfico y que este delito destruye las familias ya que se trata de

personas inescrupulosas mostrando un negocio fácil a los jóvenes.

Para la vicepresidenta, en su caso puntual actuó con solidaridad de hermana mayor y se refugió en el apoyo de su familia, aseguró.

“Desafortunadamente lo que uno tiene ese momento es la familia y ante Dios uno dice: ¿qué hago’ ¿apoyo a mi familia? En mi caso yo soy la hermana mayor de una familia, mi papá y mamá se destruyeron realmente por cuenta de este episodio. Lo que hice fue acompañar solidariamente a mi hermano, mi familia y seguir siempre luchando contra el narcotráfico, lo he hecho toda la vida”, puntualizó.