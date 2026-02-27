“Me dijeron que en la zona no se permiten los políticos”: Ana Guetio tras su secuestro

Ana Livia Guetio, líder indígena y candidata a la Cámara por las circunscripciones especiales de paz (Curules de Paz), rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de haber sido secuestrada durante 17 horas en el municipio de El Tambo, Cauca.

En un relato estremecedor, la lideresa detalló las razones detrás de su retención y denunció la crítica situación de seguridad que enfrentan las mujeres que aspiran a cargos de elección popular en territorios de conflicto.

“Principalmente me manifiestan que en la zona donde yo estaba, al parecer, no se permite la participación de políticos, porque han entrado muchos solamente por el voto de las comunidades y no vuelven más”, explicó la candidata.

Los captores le expresaron un profundo descontento hacia los políticos tradicionales, a quienes acusan de buscar votos cada cuatro años para luego dejar a las comunidades en el olvido, sin carreteras ni servicios básicos.



Guetio intentó explicarles que las Curules de Paz no representan a partidos tradicionales, sino a organizaciones de víctimas, pero notó un gran desconocimiento de la Ley 1448 (Ley de Víctimas) y de la naturaleza de estas circunscripciones especiales.

"Se está vulnerando los derechos a la misma ley de víctimas y están vulnerando el conocimiento al derecho de la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado", dijo la líder indígena.

Por otro lado, Guetio señaló que existe una fuerte resistencia y "celos políticos" cuando una mujer encabeza listas de votación, como es su caso en el Cauca.

“Cuando ven una mujer que quiere participar en la política, en su mayoría de veces hemos sido más afectadas con estas persecuciones”, afirmó, tras mencionar que ha recibido constantes amenazas en el pasado



Rescatada por la Guardia Indígena

La liberación de Ana Guetio no fue producto de operativos estatales, sino de la presión y acción directa de su comunidad.

“Esta liberación más que todo lo hizo la Guardia Indígena. Dicen que fue la Policía, que fue el Ejército, pero no; con la única persona que yo me encontré fue con la guardia”, sentenció la candidata.

