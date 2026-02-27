En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Me dijeron que en la zona no se permiten los políticos”: Ana Guetio tras su secuestro

“Me dijeron que en la zona no se permiten los políticos”: Ana Guetio tras su secuestro

La liberación de Ana Guetio no fue producto de operativos estatales, sino de la presión y acción directa de su comunidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad