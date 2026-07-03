"Me extrañó que Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo De La Espriella": Petro

El presidente Gustavo Petro entregó detalles de la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que le solicitó retirar su nombre de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como Lista Clinton.

"Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo De La Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC; me prometió actuar en el tema", dice en uno de los apartes de la publicación en la cuenta de X del mandatario colombiano.

Trino del presidente Petro sobre llamada con Donald Trump Foto: captura de pantalla de X

Según un comunicado previo de la Casa de Nariño, durante el diálogo en el que ambos abordaron la continuidad de la cooperación antidrogas, Trump calificó a Petro como "un buen hombre" y aseguró que "hará lo mejor" para ayudarlo a salir de la lista de sancionados.

"Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre", le dijo Trump a Petro, de acuerdo con el reporte de la Presidencia de la República, que informó que la llamada se produjo sobre las 8:15 a. m., hora de Colombia.



Según el Gobierno nacional, Petro —cuyo mandato termina el próximo 7 de agosto— pidió formalmente este apoyo a Trump tras haber sido incluido en la lista de la OFAC el año pasado por decisión del Departamento del Tesoro estadounidense. Al respecto, la Casa de Nariño indicó que el mandatario norteamericano respondió que "hará lo mejor" para que ese propósito se materialice.