Me importa un bledo tener policías; si quieren quitar esquema que lo hagan: Ordóñez

El exprocurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, explicó en entrevista con BLU Radio las razones por las cuales mantuvo su esquema de seguridad, que, según el presidente del sindicato de la Procuraduría, es de al menos 16 vehículos.



Ordóñez dijo que su esquema fue asignado por la Policía, el Ejército y la Procuraduría, basado en su nivel de seguridad.



Sin embargo, hizo énfasis en que, si el Gobierno Nacional le quiere quitar su esquema de seguridad para “facilitar acciones posteriores”, no le importará.



“Si el Gobierno quiere quitarme el esquema de seguridad, que me lo quite. Si necesitan facilitar acciones posteriores, que lo hagan, me interesa un bledo tener un solo policía o un solo funcionario del Ejército o un solo carro. No los estoy pidiendo, no los he solicitado”, manifestó.



Al ser cuestionado sobre a qué tipo de acciones se refiere al mencionar al Gobierno, respondió que lo importante es aclarar que su esquema de seguridad no fue impuesto por él mismo.



“Quedarme con el esquema de seguridad no es capricho del procurador, está atado al riesgo”, añadió.



El exjefe del Ministerio Público reiteró que él no solicitó quedarse con el esquema de seguridad y dijo que no sabe exactamente cuántos carros y escoltas tiene.



“El Estado me puede quitar todos los esquemas, yo no estoy solicitando en absoluto nada, no puedo determinar ningún tipo de esquemas (…) Deben ser 12 o 13 carros”, puntualizó.



Finalmente, dijo que el decreto que emitió lo que implica es ponerle un límite de tiempo a los esquemas de seguridad, pues antes los exfuncionarios podrían tenerlos ilimitadamente.



“Había episodios en los cuales exservidores públicos tenían esquemas por 7 años, 6 años o algo similar. Lo que hice fue limitarlo en el tiempo y condicionarlo a los estudios de riesgo. Mientras se hace el tránsito a la Unidad de Protección, se han mantenido los esquemas. Yo no le solicité a la Policía el número de escoltas ni de carros, ellos autónomamente lo realizaron”, finalizó.