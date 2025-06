"Me llama mucho la atención que el sicario iba a pie": fiscal Camargo sobre atentado a Miguel Uribe

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, expresó su preocupación por detalles del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido este sábado en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá. Uno de los elementos que más llama la atención a la Fiscalía es que el atacante no se movilizaba en moto, como suele ocurrir en hechos de sicariato, sino que actuó a pie.

“Hay temas llamativos, como que el sicario no estuviera en moto, sino a pie. Eso me llama la atención”, dijo Camargo en entrevista con Blu Radio, al explicar que no se descarta ninguna hipótesis y que el caso fue priorizado desde el primer momento.

Investigarán arma del atentado contra Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía desplegó cuatro equipos operativos y trabaja de manera articulada con el CTI y la Dijín. El arma incautada, una pistola 9 milímetros, está siendo analizada, pues se presume que fue la utilizada para disparar contra Uribe Turbay, quien resultó ileso y se encuentra estable.

Además, un segundo equipo realiza un barrido de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del senador hasta el parque, así como los movimientos del agresor. “Las personas objeto de este tipo de atentados también suelen ser vigiladas previamente”, advirtió la fiscal.

Capturado por el atentado de Miguel Uribe // Fotos: suministradas

Camargo confirmó que la persona capturada es un menor de edad, y no descartó vínculos con estructuras criminales. “Las organizaciones sicariales suelen usar menores como ejecutores. Pero no me caso con ninguna hipótesis. Lo que estamos investigando es la posible cadena de responsabilidades detrás de este hecho”.

La jefa del ente acusador aseguró que aún no hay información sobre la autoría intelectual del atentado, pero que se están recolectando testimonios para llegar a ese nivel de responsabilidad. “Normalmente, el autor material no conoce al determinador. Son redes donde uno contrata a otro, y así sucesivamente”.

Finalmente, Camargo hizo un llamado a la mesura en medio de un ambiente político cada vez más tenso. “Estos hechos deberían llevarnos a la reflexión. Lo que está en juego es la vida de un joven político como Miguel Uribe. Es una tristeza”, concluyó.