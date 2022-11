Me molesta cuando se habla mal de James: Zinedine Zidane

"Creo que se está siendo injusto con James. Cuando tocas a un jugador mío lo pienso, pero ellos saben también al mismo tiempo que cuando juegan bien dicen cosas que te gustan", manifestó en rueda de prensa esperando un cambio de tendencia en la crítica hacia el colombiano.

"Me molesta porque quiero el bien de mi jugador y él lo está haciendo bien, porque una cosa es hacerlo mal porque no estás comprometido pero con James es al revés, es todo lo contrario", añadió.

Además el técnico francés reconoció que no le gusta que se aplique en el presente el lema de "Zidanes y Pavones" de su época y desveló que nunca le gustó.

"Ante el Levante jugaron los que estaban. Los jóvenes quieren jugar, se entrenan todos los días con nosotros y estaban preparados. Para mí, en el vestuario somos todos iguales, por eso no me gustaba lo de Zidanes y Pavones", dijo.

Entre los jóvenes que entraron en el Ciudad de Valencia estaba el brasileño Casemiro, del que Zidane destacó su profesionalidad para esperar su momento y aprovecharlo.

"Casemiro está mostrando lo que sabemos. Lo he conocido con Carlo Ancelotti, cuando era segundo y él no jugaba mucho pero le decía siempre lo mismo: es importante trabajar y tienes condiciones para jugar. Al principio conmigo no jugaba pero ahora está jugando. Lo que puede aportar lo sabemos. Es un jugador de posición, técnicamente bueno y fuerte físicamente que tiene mucha personalidad. Cuando tienes todo eso puedes jugar en el Madrid", subrayó.