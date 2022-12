Me pesa recordar a los que no pude salvar: sobreviviente de incendio en Brasil

pirotécnicos dentro del establecimiento, contó cómo ayudó a rescatar a 20 jóvenes que se encontraban con él.

El brasileño aseguró que muchos de los que murieron eran conocidos con los que iba a la universidad, dado que Santa María es una ciudad universitaria.

“Pude haber dado más, aún me pesa recordar a esas personas que no pude salvar”, aseguró Ezequiel, quien manifiesta que todavía no se atreve a ver las imágenes que pasan por televisión dado que se encuentra en ‘shock’.