“Me preocupa el desencanto de la gente”: Marta Lucía Ramírez

no solo por la corrupción en la clase política, sino porque se “desvió el rumbo del país”.

“Hay un desencanto muy grande. No me sorprende pero sí me preocupa. Porque en algunos lugares de Colombia el desencanto es mucho mayor de lo que me imaginaba. Hay un escepticismo grande porque la gente dice que la hicieron ilusionar pensando que sí se podía y que otra vez se dio un retroceso”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que siente “un gran entusiasmo”, especialmente en las mujeres porque creen que este país sí puede cambiar.

“Aparte de ese desencanto y de ese escepticismo siento un gran entusiasmo en las mujeres. La vez pasada yo estuve en la consulta conservadora hace cuatro años. Yo salía y hablaba del tema de las mujeres y pues sí como que sí, pero esta vez las siento muy entusiasmadas diciendo ‘este país tiene que cambiar. Sí se puede gobernar con un sentido verdaderamente de manera incluyente’. Hay que acabar con la corrupción que se está carcomiendo este país”, agregó.

Ramírez también habló de su vida, de sus inicios en la política, de su papel como ministra de Defensa en el Gobierno de Álvaro Uribe y de su relación con Juan Manuel Santos y con Andrés Pastrana.