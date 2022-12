Me ratifico en que Petro es un sinvergüenza: Miguel Uribe

El concejal Miguel Uribe se ratificó en lo afirmado este jueves en el Concejo de Bogotá, cuando llamó al alcalde de Bogotá “Sinvergüenza” y dijo que a “Petro ya no le da vergüenza mentirle a los ciudadanos para desconocer los problemas de la sociedad”.

“Yo considero que en algún momento lo haya ofendido. Sin vergüenza, hay una acepción que es no tener vergüenza y en ese contexto me sostengo”, dijo. (Lea también: Concejal Miguel Uribe llamó a Petro “sinvergüenza” )

Agregó que lo grave del asunto es que la administración distrital “esté utilizando este pretexto para evadir su responsabilidad”.