Alcalde de Cartagena pide a Minminas intervenir por denuncia sobre Afinia

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, calificó como “graves” las denuncias que hizo el alcalde Federico Gutiérrez sobre presunta corrupción al interior de la empresa Afinia, una de las comercializadoras del servicio de energía en el Caribe y filial del grupo EPM.

“Lo que hemos sufrido en los últimos años es el atropello de esa empresa, esto es grave, muy grave, esperamos que la investigación que se pueda abrir sobre este tema pueda ser muy clara, sobre todo porque lo que hemos sufrido en los últimos años es el atropello de esa empresa”, sostuvo el mandatario.

El alcalde Turbay también fue más allá, y aseguró que esto podría estar relacionado con lo que denominó los constantes atropellos de la empresa.

“Lo que le ha pasado a Cartagena con Afinia en los últimos años es muy complejo, no vaya a ser que ese sea uno de los elementos que justificaría todo el atropello y la subida, las alzas de la energía, ese tema de las pérdidas técnicas, no técnicas, el tema del famoso nivel de hurto de la energía, que nadie sabe quien lo supervisa, nadie sabe quién lo controla, cómo porqué la pérdida técnica no técnica, realmente no tenemos razón de eso, pero es muy grave”, dijo.



A través de sus redes sociales, el mandatario cartagenero además hizo un llamado al ministro de minas y energía, Andrés Camacho, a intervenir para ‘evitar una calamidad de magnitudes insospechadas’.

Publicidad

“Lo que sí me parece grave y de consecuencias catastróficas, es la crisis financiera de la habla el alcalde Fico, quien añade que afectaría la prestación del servicio de energía en los departamentos donde opera”, escribió el alcalde cartagenero desde cuenta de X.