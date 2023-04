“Me recuerda la época del Caguán”: oposición tras primeras imágenes de alias ‘Iván Mordisco’

Tras conocerse la llegada de alias 'Iván Mordisco' al Yarí, en el Caquetá, con el objetivo de anunciar que esas disidencias de las Farc tienen previsto para el próximo 16 de mayo instalar la mesa de negociación con el Gobierno nacional, diferentes sectores políticos reaccionaron.

“Ver caminar a ‘Iván Mordisco’ como Pedro por su casa me recuerda la época del Caguán. El Gobierno de Gustavo Petro no aprende de los errores del pasado. El Estado es el que sigue dando concesiones y los grupos criminales felices, sin muestras de voluntad, con todas las concesiones para andar libremente después de los actos terroristas que hemos visto en los últimos meses y años”, expresó el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático.

Por su parte, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa resaltó lo que, según él, tratan de hacer estos grupos al margen de la ley que se dedican al narcotráfico.

“Es frenético lo que hace el gobierno con esas organizaciones al margen de la ley, de criminales. El Estado Mayor, aunque sea anunciado diálogos de paz, es una organización 100% narcotraficante. Ya hemos visto episodios lamentables, como lo que sucedió con el Clan del Golfo, no tienen voluntad de paz. Lo que les interesa es tratar de frenar las acciones de la fuerza pública para seguir delinquiendo, para agarrar mayor control en los territorios, para seguir amenazando asesinando y traficando”, Indicó.

Desde la Alianza Verde han criticado el inicio de diálogos con el autodenominado Estado Mayor Central al considerar que estos ya tuvieron en el pasado su oportunidad. Así lo señaló la representante Katherine Miranda.

“Considero que es una puerta que el gobierno no debió haber abierto, recordemos que las disidencias incumplieron el acuerdo de paz y creo que un segundo proceso de paz con las disidencias es bastante perjudicial es un mensaje bastante dañino para la sociedad”, resaltó.

Desde el Pacto Histórico consideran que el anuncio hecho por las disidencias de las Farc liderada por ‘Iván Mordisco’ es un paso más para la paz total convocada por el presidente Gustavo Petro.

“Creo que el hecho de qué se anuncie, un proceso de conversaciones con grupos que no entraron al proceso de paz que terminar en el acuerdo de 2016, es el cumplimiento de un aspecto de la política de paz total que es indispensable para poder lograr ese objetivo”, señalo el senador Iván Cepeda.

“El anuncio de una segunda mesa de negociación, la primera con el ELN y esta segunda con sectores de las FARC que no ingresaron a la negociación de La Habana no firmaron esos acuerdos es de la mayor importancia. Es muy significativo en el proyecto que hemos denominado de paz total para Colombia, que no está exento de dificultades, pero que venirse sorteando una de ellas las primeras muy importantes acuerdos de cese bilaterales”, indicó el senador Wilson Arias del Pacto Histórico.

Finalmente, el representante de la misma colectividad Gabriel Becerra, vio como positivo el anuncio y enfatizó que los territorios más golpeados por la violencia, las comunidades podrán tener paz.

“Pensamos que en la vía del diálogo como lo hemos sostenido siempre, desde la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, es la vía correcta para superar la década, los siglos de violencia política en Colombia. Lo que deseamos también es que estos diálogos tengan efectos concretos en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, en particular que logremos que haya decisiones de carácter humanitario para desescalar el conflicto armado en los campos de Colombia”, concluyó.

