Me sacaron como un perro: cabo que denunció a oficiales por falsos positivos

Termina una semana en la que estuvo en Colombia la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, hablando sobre los casos que podrían ir a ese tribunal, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.



John Lewis Rivas, quien fue cabo segundo, es uno de los hombres que hizo las denuncias más series en contra de oficiales que habrían dado las órdenes para ejecutar estos crímenes y cuenta en El Radar su situación tras enfrentarse a altos mandos de las Fuerzas Militares en este caso.



Narra que fue “separado injustamente” el 22 de marzo de 2016 “mediante una resolución firmada por el comandante del Ejército, mi general Mejía, pero no basada en derecho sino en represalias por las denuncias que ya se habían hecho”.



“Debían protegerme y garantizarme el derecho al trabajo, pero no lo hicieron, en este caso me sacaron como un perro y me encuentro desempleado en estos momentos”, añadió.



Respecto a la condena de Alexander Carretero, uno de los principales reclutadores de jóvenes asesinados en Soacha, indicó que “los avances son importantes” y destacó la visita de la Corte Penal Internacional pues “la Fiscalía no ha hecho nada al respecto”.



“La condena (a Alexander Carretero) es satisfactoria, pero se debe tener en cuenta a los demás reclutadores, por ejemplo, Ender Obeso, Víctor Manuel López Monsalva y Fabio Sanjuán, que era un soldado profesional y fue asesinado en 2009; Dairo José Palomino Ballestero, que era un soldado profesional y también fue asesinado; Johana, que era la esposa de Palomino y familiar de Carretero, también era una de las reclutadoras”, denunció.



Le puede interesar: Fiscalía no ha enviado información concreta sobre altos mandos y falsos positivos: CPI.



Inquirió también: “¿Por qué el coronel Tamayo Hoyos no está siendo investigado? Era el autor intelectual de los falsos positivos del batallón Santander en Ocaña (…) Es el principal autor intelectual”.



Rivas añadió que la responsabilidad en los falsos positivos llegó a nivel de generales del ejército “porque cada vez que había un homicidio se hacía el acta pagando la supuesta recompensa. El acta la tomaba el comandante de la brigada 30, que era mi general Coronado y mi coronel Bernal, que actualmente es brigadier general retirado. Esta persona también firmó esa acta y así sucesivamente”.



“Como eran actas que se mandaban hacia la dirección de inteligencia, sucesivamente llegaba al Ministerio de Defensa porque era el generador del dinero con el que se hacían los pagos de esas recompensas”, agregó John Lewis Rivas.



Publicidad