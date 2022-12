Me senté con Timochenko, ¿cómo no me voy a sentar con Uribe?: Santos

En entrevista con Noticias Caracol , el expresidente Juan Manuel Santos manifestó que está dispuesto a sentarse a hablar con Álvaro Uribe para tratar los temas más importantes del país, como la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

“Lo he dicho muchas veces: si me senté con ‘Timochenko’ para hacer la paz, cómo no me voy a sentar con el expresidente Uribe o el presidente Duque, es obvio que sí y lo he dicho muchas veces. Estoy más que dispuesto, no es, sino que se envié una señal y ahí estaré presente”, dijo.

El expresidente propuso un pacto nacional para sacar adelante la implementación de la paz y que el presidente Duque tiene una gran oportunidad de unir al país.

“Estoy seguro de que la oposición al gobierno Duque, la que está oficializada en el Congreso, toda participaría en esos acuerdos. Estoy seguro de que estaría el Partido liberal, Partido de la U, Cambio Radical y otras fuerzas, que no están representadas en el Congreso, estarían representadas en un acuerdo de este tipo. No es que yo vaya a liderar nada, pero si me llaman a que contribuya en esa discusión, lo haría de mil amores y lo haría porque quiero a este país entrañablemente y es una oportunidad enorme para fortalecer la consolidación de mi legado, que es la paz, y para resolver problemas al país que la pandemia ha traído y otros que hemos tenido acumulando a través de las décadas”, dijo.