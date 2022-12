Me sentí humillada y maltratada por Gina Parody: Procuradora Ilva Myriam Hoyos

Hoyos, quien fue invitada por el director de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, aseguró que desde que llegó a las instalaciones del Ministerio de Educación se sintió agredida y maltratada.



Hoyos asegura que cuando pudo ingresar a la reunión, luego de esperar en un sillón, Parody le indicó que su función (la de Ilva Miriam Hoyos), no era “ni coadministrar ni congestionar”, esto en referencia a la presencia de la delegada del ministerio público en este escenario.

Publicidad



“Le expresé a la ministra que esto era un veto a las funciones de la Procuraduría, que no tenía ni contra ella ni contra el viceministro ningún tema de carácter personal, empezó a gritarme que ella invitaba a su despacho a quien quisiera, que si quería que me nombrara ministra para ejercer, que no podía estar inmiscuyéndome”, dijo Hoyos.



Así mismo indicó que le solicitó respeto y que su presencia no obedecía a otro asunto que a representar a los niños.

“Le dije que me respete, que yo estoy representando los niños, he hecho algunas observaciones sobre el programa de alimentación escolar, le dije que no estaba coadministrando, me dejó sorprendida que la propia ministra de Educación hubiese tenido esa reacción”, agregó la procuradora.

Publicidad



Frente a la posibilidad de haber tenido un encuentro poco cordial entra Hoyos y Parody, la funcionaria del ministerio público indicó que aunque en alguna ocasión la jefe de la cartera de Educación fue vehemente a la hora de recibir un informe sobre el PAE, nunca más se ha presentado ningún encontronazo.



“Cuando le presentamos el informe sobre el PAE también fue vehemente pero no le puse atención (…) Que lo conozca no, hemos tenido una relación cordial, no de amistad, ella sabe cuál es mi postura, expreso lo que considero una vez estudiados los temas, no buscamos afectar el ambiente de la reunión”, concluyó Hoyos.