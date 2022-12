“Me trataron muy mal”: Óscar Tulio Lizcano revive el horror de su secuestro

El representante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano contó en Mañanas BLU el horror del secuestro vivido a manos de la guerrilla de las Farc durante ocho años.



“No olviden, olvidar es propio de los dictadores, de los regímenes no democráticos que quieren olvidar el pasado para esconder sus errores. No olvidar es la memoria histórica”, pidió.



“Pido que haya justicia, el perdón no significa que haya impunidad. El perdón no significa que no haya memoria”, declaró Lizcano.



“La justicia transicional, que ha sido en algunos países exitosa y en otras un fracaso, el para que paguen por sus delitos”, sostuvo.

“Que las nuevas generaciones que vengan conozcan la verdad y no se cierre la herida, porque como dicen: quien no conoce la historia está condenado a repetirla”, indicó.



“Quienes fueron físicamente mis carceleros, allá en las selvas del Chocó, en materia de culpa no la tienen, aunque me trataron muy mal. Con quien yo me siento, fueron los determinadores de mi secuestro, los del Secretariado. Ellos eran quienes ordenaban los secuestros”, añadió.



Lizcano contó que los exguerrilleros Pablo Catatumbo y Marcos Calarcá le han pedido perdón por el atroz delito.



