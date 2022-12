Me va a tocar no ir al Senado para cuidar valla de Timochenko: senador uribista

El senador Honorio Enríquez del Centro Democrático habló en los micrófonos de BLU Radio tras el intento de retiro de la polémica valla instalada en Santa Marta en la calle principal de El Rodadero.



En ella aparecía la imagen del jefe de la Farc y preguntan: “¿Quieres ver a Timochenko presidente? Vota SÍ al plebiscito”. Aparecen además las banderas de Cuba, Venezuela y un fusil.



Según el senador, “la valla fue instalada por un Comité por el NO de ciudadanos que ante el atropello y el abuso de retirar la valla me pidieron como senador del Magdalena del Centro Democrático que hiciera presencia y no les retiraran la valla y así lo hice”.



En ese sentido, Enríquez dijo que en el momento en que van a retirar la valla él se dirige al sitio y lo impide.



“Apenas llego y hago presencia se van y no retiran la valla, entonces me va a tocar no ir a las sesiones del Congreso para cuidar una valla”, añadió.



Por su parte, el alcalde de Santa Marta Rafael Martínez, explicó que la autoridad ambiental del distrito es la que pretendía retirar las vallas que tenían los permisos vencidos.



“Apareció esa misma valla en un lado donde tiene sus permisos pero el contenido de la valla es el mismo del anterior que viola la resolución 1732, por tanto lo que la autoridad ambiental evaluando el desmonte de la valla”, añadió.



Confirmó que mantuvo un diálogo con el senador, donde le explicó que es una valla que incumple resoluciones porque anuncia una candidatura que no es el objeto del plebiscito.