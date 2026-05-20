En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Grafiti Uribe
Yulixa Toloza
Alexander López
Arsenal, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Medicina Legal confirmó que cuerpo hallado en Apulo sí corresponde a Yulixa Toloza

Medicina Legal confirmó que cuerpo hallado en Apulo sí corresponde a Yulixa Toloza

La identificación se dificultó por el estado de descomposición. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en audiencias y prepara la extradición de tres capturados en Venezuela.

Medicina Legal confirmó que cuerpo hallado en Apulo sí corresponde a Yulixa Toloza
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 20 de may, 2026

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó este miércoles que el cuerpo hallado en zona rural de Apulo corresponde a Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la estilista de 52 años que había desaparecido luego de someterse a una lipólisis láser en un centro estético del barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Vea también:

Yulixa Toloza.jpg
Sociedad

El doloroso video que publicaron familiares de Yulixa Toloza tras encontrar su cuerpo

Según se conoció, el proceso de identificación presentó dificultades debido al estado de descomposición del cuerpo, por lo que Medicina Legal tardará varios días más en establecer con precisión la causa de la muerte.

Lugar dónde estaba Yulixa

Con esta confirmación, se espera que en las próximas horas avance la audiencia de legalización de captura contra Jesús Hernández Morales y Kelvis Equera Delgado, detenidos en Cúcuta luego de que, al parecer, intentaran recuperar el vehículo en el que habría sido trasladada Yulixa desde Bogotá hasta el norte del país y posteriormente abandonado su cuerpo en Cundinamarca.

La Fiscalía General de la Nación ya expidió cinco órdenes de captura por este caso: dos fueron materializadas en Colombia y otras tres mediante circular azul de Interpol en territorio venezolano.

Entre los capturados en Venezuela se encuentran María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del centro estético Beauty Láser; su pareja, Edinson Torres; y Eduardo David Ramos, identificado como el presunto falso cirujano que habría realizado el procedimiento.

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medicina Legal

Publicidad

Publicidad

Publicidad