Medicina Legal confirmó que cuerpo hallado en Apulo sí corresponde a Yulixa Toloza

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó este miércoles que el cuerpo hallado en zona rural de Apulo corresponde a Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la estilista de 52 años que había desaparecido luego de someterse a una lipólisis láser en un centro estético del barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Según se conoció, el proceso de identificación presentó dificultades debido al estado de descomposición del cuerpo, por lo que Medicina Legal tardará varios días más en establecer con precisión la causa de la muerte.

Con esta confirmación, se espera que en las próximas horas avance la audiencia de legalización de captura contra Jesús Hernández Morales y Kelvis Equera Delgado, detenidos en Cúcuta luego de que, al parecer, intentaran recuperar el vehículo en el que habría sido trasladada Yulixa desde Bogotá hasta el norte del país y posteriormente abandonado su cuerpo en Cundinamarca.

La Fiscalía General de la Nación ya expidió cinco órdenes de captura por este caso: dos fueron materializadas en Colombia y otras tres mediante circular azul de Interpol en territorio venezolano.



Entre los capturados en Venezuela se encuentran María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del centro estético Beauty Láser; su pareja, Edinson Torres; y Eduardo David Ramos, identificado como el presunto falso cirujano que habría realizado el procedimiento.

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