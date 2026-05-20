El doloroso video que publicaron familiares de Yulixa Toloza tras encontrar su cuerpo

La confirmación del hallazgo del cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza puso fin a seis días de angustia para su familia, pero abrió un profundo duelo que se ha reflejado en redes sociales.

Uno de los homenajes que más ha conmovido a los usuarios fue el video publicado por su sobrina, Itala Aguayo, quien compartió imágenes íntimas y recuerdos familiares acompañados de un emotivo mensaje de despedida.

Yulixa, estilista de 52 años, desapareció el 13 de mayo de 2026 después de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Su cuerpo fue encontrado seis días después en una zona boscosa de la vereda El Copial, en el municipio de Apulo.

La noticia generó conmoción nacional y desató una ola de mensajes de solidaridad. Sin embargo, fue el video compartido por su sobrina el que permitió ver otra faceta de Yulixa: la de una mujer cercana a su familia, trabajadora y profundamente querida por quienes crecieron a su lado.



El homenaje inicia con una frase que ha tocado a miles de personas en redes sociales: “Supongo que extrañarte es el privilegio de haberte vivido”.

A partir de ese mensaje, se suceden fotografías y videos de cumpleaños, reuniones familiares, paseos y abrazos. Las imágenes muestran a Yulixa sonriente, compartiendo con sus seres queridos en momentos cotidianos que hoy adquieren un valor aún más profundo.

Según el mensaje publicado por Itala Aguayo, Yulixa llegó a la familia cuando tenía apenas dos años y con el tiempo se convirtió en una “hermana de la vida” para sus allegados.

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En el video, sus familiares destacan que Yulixa era una persona positiva, luchadora y comprometida con sus metas. Recordaron que trabajó durante años para sacar adelante su propio salón de belleza y que decidió permanecer en Bogotá, incluso cuando varios de sus seres queridos se marcharon a otras ciudades o países.

También resaltaron el cariño que siempre demostró como tía y la cercanía que mantuvo con toda su familia.

El homenaje concluye con un mensaje breve, pero cargado de dolor y amor: “Te extrañaremos siempre, tía”.