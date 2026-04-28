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Medicina Legal desmiente al presidente Petro sobre informe de muerte del niño Kevin Acosta

La entidad se pronunció frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro quien en su última alocución aseguró que Medicina Legal estaría ocultando el informe sobre la muerte del niño Kevin Acosta

Kevin Arley Acosta
Kevin Arley Acosta
Foto: Noticias Caracol
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

El caso de Kevin Acosta, el pequeño que falleció porque la Nueva EPS no le suministró a tiempo el medicamento para tratar la hemofilia, volvió a estar en el centro de la discusión por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su más reciente alocución presidencial.

“Medicina Legal sabe por qué murió y la Fiscal General dijo que no nos lo entregaban (el informe). Eso es manejo político de la muerte porque no hay pruebas de que fue por culpa de la Nueva EPS”, señaló el presidente Petro.

Charalá despidió a Kevin Acosta.jpg
Imagen de la familia. Charalá despidió a Kevin Acosta

Ante esto, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, aclaró que la entidad, en su calidad de auxiliar de la justicia, no tiene la potestad de entregar resultados de necropsias sin una orden judicial, y que estos informes solo pueden ser remitidos a las autoridades competentes encargadas de adelantar las investigaciones.

Medicina Legal explicó además que el pasado 4 de marzo recibió un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor Kevin Acosta. Frente a esta solicitud, aseguró que dio respuesta conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

El 25 de marzo, esa cartera interpuso una acción de tutela por una presunta vulneración al derecho fundamental de petición. Sin embargo, el 14 de abril, un juzgado de Bogotá declaró improcedente dicha acción judicial.

Y es que, según una investigación profunda de la Procuraduría General de la Nación, la muerte del niño tras un accidente en bicicleta se dio por la negligencia de la NUEVA EPS por su falta de entrega oportuna para tratar la hemofilia, enfermedad que padecía el pequeño.

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