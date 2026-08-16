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Medicina Legal ha recibido 298 cuerpos tras el terremoto del 10 de agosto: 283 ya fueron entregados

A seis días del terremoto que sacudió al país, Medicina Legal confirmó que logró identificar 288 víctimas, de las cuales 21 son menores de edad.

Casa afectada por el terremoto en El Cairo, Valle del Cauca.
Casa afectada por el terremoto en El Cairo, Valle del Cauca. Foto EFE.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

El Instituto Nacional de Medicina Legal entregó este domingo un nuevo balance sobre las víctimas mortales del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia.

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Según el comunicado oficial, con corte a la 1:00 de la tarde del 16 de agosto, la entidad había recibido 298 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

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De ese total, 288 víctimas ya fueron identificadas, entre ellas 21 menores de edad. Además, Medicina Legal informó que 283 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

El proceso de identificación y entrega continúa bajo coordinación con la Fiscalía y se desarrolla en las sedes correspondientes de cada municipio.

En el caso de los cuerpos provenientes de Cali, Medicina Legal explicó que las entregas a los familiares se están realizando en la Unidad Básica de Palmira, de acuerdo con el procedimiento establecido para la atención de las víctimas.

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La entidad señaló que mantiene las labores forenses para avanzar en la identificación de los cuerpos que aún están pendientes y garantizar que el proceso se adelante bajo criterios técnicos y con respeto por la dignidad de las víctimas.

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“El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares”, señaló Medicina Legal en su comunicado.

El balance también da cuenta de la magnitud de la emergencia en materia de personas desaparecidas. De acuerdo con la información suministrada para este reporte, 423 personas continúan registradas como desaparecidas tras el terremoto.

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